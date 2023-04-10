القاهرة الإخبارية ترصد حجم التبادل التجارى بين مصر والسودان

جدة - نرمين السيد - - 1.9 مليون دولار حجم استثمارات السودان فى مصر. - 498.8 مليون دولار صادرات مصر للسودان فى 2020. - 826.8 مليون دولار صادرات مصر للسودان عام 2021. - 212.5 مليون دولار واردات مصر من السودان فى 2020. - 336.7 مليون دولار واردات مصر من السودان فى 2020 - 1.2 مليار دولار حجم التبادل التجارى فى عام 2021. - 711.4 مليون دولار حجم التبادل التجارى عام 2020. - 32.4 مليون دولار تحويلات المصريين بالسودان عام 2019. - 17 مليون دولار تحويلات المصريين بالسودان عام 2020.

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