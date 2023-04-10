أوكرانيا: لا حقوق شرعية للصين فى تايوان

جدة - نرمين السيد - قال رئيس لجنة السياسة الخارجية فى البرلمان الأوكرانى، ألكسندر ميريجكا، إن "مزاعم الصين حول عائدية تايوان مضللة، وبكين لا يحق لها قانونًا المطالبة بتايوان"، وفقا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".





وأضاف ميريجكا: "يواصل الحزب الشيوعى الصينى الصراخ، قائلا إن تايوان تنتمى إليهم. لكن هذا وهم شيوعى قائم على الإنكار، وبرنامج سياسى فاقد للمصداقية وميت". وتابع: "الحقيقة التى لا تقبل الجدل تكمن فى أن الصين ليس لها أى حق شرعى فى تايوان". وتعترف 13 دولة فى العالم بتايوان دولة مستقلة، وتقيم علاقات دبلوماسية معها.

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