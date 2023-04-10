«القاهرة الإخبارية»: أكثر من ألف مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى اليوم

جدة - نرمين السيد - وقالت التقارير، إن مجموعات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى، مجددًا صباح اليوم، تحت حراسة قوات الاحتلال الإسرائيلى.

ويأتى هذا الاقتحام بعد فترة قصيرة من اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى لباحات المسجد من أجل تأمين اقتحام المستوطنين لباحات المسجد المبارك، وسط استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى بحق الشعب الفلسطينى.