العالم اليوم - ما علاقة موسم الصيف بكثرة عمليات الاحتيال؟

انتم الان تتابعون خبر ما علاقة موسم الصيف بكثرة عمليات الاحتيال؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 10 أبريل 2023 11:19 صباحاً - وجدت دراسة جديدة تابعة لمنصة "تشاين بلاي" أن ملايين الدولارات تختفي كل يوم بسبب الجرائم الرقمية التي ترتبط بالعملات المشفرة، وبلغت هذه الجرائم أعلى مستوياتها العام الماضي.

ووفق الدراسة، خسر مستثمرو العملات الرقمية ما يقارب 12 مليار دولار أميركي، أي أكثر من مليون دولار تختفي كل ساعة من حسابات الناس.

وحذر التقرير أيضا من أن الأمور قد تزداد سوءا هذا العام، وقد تصل خسارة المستثمرين لـ 16 مليار دولار، خصوصا مع بدء ما يعرف باسم موسم الاحتيال أو موسم جرائم التشفير الذي يشتهر به شهر يونيو.

فيما لاحظ الباحثون أن المستثمرين تعرضوا لنهب أكثر من 30 مليار دولار خلال العقد الماضي، وسجل عام 2022، 436 حادث جريمة تشفير، أي ما يعادل أكثر من 4 أضعاف العدد المبلغ عنه عام 2021، الذي بلغ 94 حادثا.

ويقول الباحثون أن أكثر أسلوب معتمد في جرائم التشفير هو هجوم "سحب البساط" إذ يقوم مطور زائف بجذب المستثمرين للمضاربة في عملة رقمية لكنه ينسحب قبل اكتمال المشروع ليتركهم بأصول لا قيمة لها.

وقال مدير فريق البحث والتحليل العالمي في شركة "كاسبرسكي لاب"، الدكتور محمد أمين حاسبيني، لـ"دوت الخليج":