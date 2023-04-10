نواب إسرائيليون يشاركون فى مسيرة مؤيدة للاستيطان بالضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - ويواصل المستوطنون اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلى، وسط تصاعد للاشتباكات والعنف فى القدس وعدد من البلدات الفلسطينية.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، استشهاد شاب متأثرا بجروح أصيب بها، وإصابة آخرين، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى لمخيم عقبة جبر جنوب أريحا شرق الضفة الغربية.
واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى مخيم عقبة جبر، وحاصرت عددًا من منازل المواطنين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أصيب على إثرها شاب بالرصاص الحى فى البطن والصدر، وأصيب شابان آخران فى الأطراف السفلية، وجرى نقلهم إلى المستشفى، وأُعلن عن ارتقاء أحدهم فى وقت لاحق.
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