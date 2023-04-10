العالم اليوم - منافس جديد لروبوت المحادثة "تشات جي بي تي".. من الصين

انتم الان تتابعون خبر منافس جديد لروبوت المحادثة "تشات جي بي تي".. من الصين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 10 أبريل 2023 02:20 مساءً - تستعد عملاقة التجارة الإلكترونية الصينية "علي بابا" لإطلاق روبوت محادثة جديد قائم على الذكاء الصناعي لمنافسة "تشات جي بي تي"، وذلك خلال مؤتمرها للخدمات السحابية، المقرر عقده غدا الثلاثاء.

وتتسابق شركات التكنولوجيا الكبيرة في الآونة الأخيرة على إصدار منصات مشابهة لروبوت الدردشة "تشات جي بي تي" الذي أطلقته شركة "OpenAI" قبل نهاية العام الماضي وجذب ملايين المستخدمين في أسابيع قليلة.

- الروبوت الجديد من "علي بابا" يطلق عليه "تونغيي كيانوين" (Tongyi Qianwen).

- كشف موقع ساوث تشاينا مورننغ بوست" أن عملاقة التجارة الإلكترونية الصينية فتحت منصتها الجديدة "تونغيي كيانوين" قبل عدة أيام أمام قطاع الأعمال ومطوري التكنولوجيا لاختبارها قبل إطلاقها رسميا.

- كما أن شركة الحوسبة السحابية التابعة للمجموعة الصينية "علي بابا كلاود" أعلنت يوم الجمعة عبر حسابها الرسمي على تطبيق "وي تشات" عن منصة الذكاء الاصطناعي الجديدة، كما فتحت "تشات بوت" لإجراء اختبار تجريبي بدعوة فقط لعملاء الشركات.

- قالت "علي بابا" إن المنصة الجديدة محرك رئيسي لإنشاء الأفكار، إضافة إلى زيادة الإنتاجية، كما تعتبرها وسيلة فعالة للإجابة عن تساؤلات المستخدمين اعتمادا على النموذج اللغوي الضخم "أليس مايند" (AliceMind)، الذي كشفت عنه الشركة لأول مرة في سبتمبر الماضي.

- نموذج "أليس مايند" جرى تطويره من قبل أكاديمية "دامو" (Damo) البحثية، التابعة لشركة "علي بابا"، والذي وصفته بأنه نموذج متعدد الإمكانات، إذ يتفاعل مع مدخلات النصوص، والصور، ومقاطع الفيديوهات، والصوت، وتم تضمينه في خدمات وتطبيقات عدة خاصة بعملاء الشركة الصينية.

يذكر أن "علي بابا" ليست الشركة الصينية الوحيدة التي تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي، إذ أطلقت شركة "بايدو" أيضا منصتها "إيرني بوت".

الشركات الصينية ليست وحدها المهتمة بإصدار منصات منافسة لـ "تشات جي بي تي"، الذي دفع نجاحه العديد من شركات التكنولوجيا المنافسة لتسريع الابتكارات الخاصة بالذكاء الاصطناعي، خاصة "غوغل" التي أطلقت روبوت "بارد"، كما أن شركات أخرى تتسارع من أجل اللحاق بهذا الركب.