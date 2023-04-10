الكرملين: الصين تمتلك حق الرد على الاستفزازات

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث الصحفى للرئاسة الروسية دميترى بيسكوف للصحفيين اليوم الإثنين: "لقد شهدنا خلال فترة وجيزة جدا وقوع أعمال متكررة استفزازية ضد جمهورية الصين الشعبية".

وأضاف بيسكوف:" بالطبع تمتلك بكين الحق السيادى فى الرد على هذه الأعمال الاستفزازية، بما فى ذلك عن طريق إجراء مناورات عسكرية وفق القانون الدولى"، مؤكدا أنه يجب على الجميع احترام حق الصين تماما مثل الدول الأخرى فى مثل هذه الأعمال".

وكانت الصين بدأت السبت الماضى، تدريبات عسكرية تستمر 3 أيام فى مضيق تايوان فى رسالة تحذير صارمة، فيما اعتبرت تايوان أن التدريبات تهدد الاستقرار والأمن الإقليميين.