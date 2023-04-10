العالم اليوم - بايدن يخطط لخوض الانتخابات الرئاسية في 2024

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 10 أبريل 2023 03:22 مساءً - قال الرئيس الأميركي جو بايدن، أنه يخطط للترشح لولاية ثانية في البيت الأبيض في الانتخابات المقررة في 2024، بحسب شبكة إن بي سي.

وقال بايدن في مقابلة مع برنامج "توداي" على شبكة إن بي سي من قبل : "أخطط لخوض الانتخابات.. لكننا لسنا مستعدين للإعلان عن ذلك بعد". فسيقطع بايدن الطريق أمام التكهنات بشأن قراره خوض انتخابات 2024 التي سيكون عمره فيها 82 عاما.

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