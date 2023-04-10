الجيش الصينى: أكملنا مهامنا حول تايوان ومستعدون للتصدى لأى تهديد

جدة - نرمين السيد - وقال الجيش الصينى، فى بيان أوردته قناة "القاهرة الإخبارية"، "لقد أكملنا مهامنا حول تايوان ومستعدون للتصدى لأى تهديد".

وكانت وسائل إعلام رسمية فى بكين، قد أعلنت أن الجيش الصينى واصل المناورات حول تايوان اليوم الإثنين. وكانت الصين قد أعلنت عند بدء المناورات يوم السبت وقالت إنها ستستمر ثلاثة أيام.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية، إن 70 مقاتلة صينية و11 سفينة حربية، تواجدت فى محيط الجزيرة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتواصل الصين تدريباتها العسكرية لمحاكاة ضرب أهداف فى تايوان، فيما تعتبره تحذيرًا لتايبيه بعد أيام من زيارة رئيسة تايوان تساى إنج ون إلى الولايات المتحدة الأمريكية.