أزمة جديدة.. تسريبات البنتاجون تضع أمريكا فى مأزق (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - أثارت تسريبات البنتاجون الأخيرة أزمة جديدة فى واشنطن، حيث تواجه الولايات المتحدة أزمة تسريب العشرات من الوثائق المصنفة تحت بند "سرى" و"سرى للغاية" إلى الصحف ووسائل التواصل الاجتماعى.





وبحسب التقارير الغربية، تتعلق الوثائق المسربة بالصين وأوكرانيا والشرق الأوسط، ما يمثل مأزقًا كبيرًا لأمريكا مع شركائها.

وفى الوقت الذى تواصل فيه وزارة العدل الأمريكية التحقيقات لمعرفة كيفية تسريب هذه الوثائق، انكشفت خفايا جديدة حول تسريب تلك الوثائق.

وتكشف الوثائق معاناة الجيش الروسى من نقص المقاتلين والعتاد، إضافة إلى الكشف عن صعود قوة فاجنر الروسية، وسط مخاوف من تهديد تلك المجموعة العسكرية الروسية لمصالح أمريكا فى إفريقيا.

كما تحذر الوثائق الأمريكية المسربة من إحباط "فاجنر" لشراكات أمريكا مع الأفارقة، علاوة على

تأكيد تمدد المجموعة الروسية فى هايتى الذى تعد بلد العصابات العنيفة.

كما أشارت تلك التسريبات إلى وجود أكثر من 1645 عنصرًا من فاجنر فى مالى.