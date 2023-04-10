العالم اليوم - بالفيديو.. قتلى ومصابون في إطلاق نار بمدينة أميركية

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 10 أبريل 2023 05:16 مساءً - قالت إدارة شرطة مدينة لويفيل بولاية كنتاكي الأميركية إن حادث إطلاق نار وقع اليوم الاثنين. في وسط المدينة، أدى إلى سقوط قتلى ومصابين.

ماذا حدث؟ ذكرت الشرطة، على تويتر: "نؤكد التقارير عن حادث إطلاق نار في إيستمين. يرجى البقاء خارج المنطقة". تحييد المهاجم أوضحت أن الحادث وقع في وسط المدينة بالقرب من سلاغرفيلد، مشيرة إلى أنه جرى "تحييد المهاجم". ضحايا كشف موقع "سي إن إن" الأميركي، نقلا عن مصدر أمني، أن إطلاق النار أودى بحياة 5 أشخاص وأصاب 6 آخرين، من بينهم ضابط شرطة.

أضاف أن حالة الضحايا "غير معروفة"، مبرزا أنه تم نقلهم جميعا إلى المستشفى الجامعي. وقال مكتب التحقيقات الاتحادي "إف.بي.آي" إن عملاءه اتجهوا إلى مكان الحادث.

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