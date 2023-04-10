العالم اليوم - النفط ينخفض بسبب مخاوف رفع أسعار الفائدة

انتم الان تتابعون خبر النفط ينخفض بسبب مخاوف رفع أسعار الفائدة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 10 أبريل 2023 05:16 مساءً - انخفض النفط خلال تعاملات الاثنين بعد تحقيقه مكاسب الأسبوع الماضي للمرة الثالثة على التوالي لقلق المستثمرين من زيادة أسعار الفائدة التي قد تحد من الطلب على النفط، مما أوجد حالة من التوازن بشأن احتمال انتعاش السوق بعد قرار منتجي أوبك+ خفض الإنتاج.

وارتفع الدولار بعد أن أشارت بيانات الوظائف الأميركية إلى شح في سوق العمل، مما يعزز التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

وانخفض خام برنت تسعة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 85.03 دولار للبرميل بحلول الساعة 1351 بتوقيت غرينتش، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 15 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 80.55 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان القياسيان الأسبوع الماضي بأكثر من ستة بالمئة بعد أن فاجأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، ومن بينهم روسيا، المستثمرين بالإعلان عن المزيد من تخفيضات الإنتاج اعتبارا من مايو.