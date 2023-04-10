اسرائيل تعتقل فلسطينيا خلال توجه للأردن

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 10 أبريل 2023 06:09 مساءً - دوت الخليج -: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مواطنا من بلدة برقين، جنوب غرب جنين.
وذكرت مصادر أمنية فلسطينية ، وفق معا ، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن محمد يوسف خلوف (20 عاما) على معبر الكرامة، أثناء توجهه إلى الأردن .
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