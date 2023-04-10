الاحتلال يعتقل شابًا من ”الأقصى” ويحكم آخر إداريًا لستة أشهر

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 أبريل 2023 07:30 مساءً - اعتقلت قوات الاحتلال، مساء الاثنين، الشاب ماهر أبو الهوى، من المسجد الأقصى المبارك، بحجة رفعه لافتة في المسجد.

من جهة ثانية، أصدرت محكمة الاحتلال عصر اليوم، حكما بالسجن الإداري لمدة ستة شهور، بحق المقدسي مرشد الشوامرة.

كانت قوات الاحتلال قد اعتقلت شوامرة في السابع والعشرين من مارس بعد مداهمة منزله في بلدة الرام. بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

في السياق، أفرجت محكمة الاحتلال عن الشاب محمد السلايمة شرط الحبس المنزلي مدة أسبوع، والشاب عمر اشتيّ شرط الحبس المنزلي حتى الخميس المقبل، ومنع دخول الأقصى واستخدام شبكات التواصل الاجتماعي لمدة شهر.