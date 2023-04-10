العالم اليوم - بأمر طالبان.. المطاعم المفتوحة "محرمة" على النساء في هيرات

انتم الان تتابعون خبر بأمر طالبان.. المطاعم المفتوحة "محرمة" على النساء في هيرات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 10 أبريل 2023 09:22 مساءً - أعلنت حركة طالبان، يوم الأحد، حظر المطاعم المفتوحة والمساحات الخضراء على النساء، في ولاية هيرات شمال غربي أفغانستان.

وأفاد مسؤول محلي بأن هذه الخطوة جاءت بعد شكاوى من علماء دين ومواطنين حول الاختلاط بين الجنسين في مثل هذه الأماكن.

يشكل القرار أحدث إجراء ضمن سلسلة قيود فرضتها طالبان منذ توليها السلطة في أغسطس2021.

وكانت الحركة قد منعت الفتيات من الذهاب للمدارس بعد الصف السادس، كما حظرت التحاق الإناث بالجامعات ومعظم الوظائف.

كما يحظر على النساء دخول الأماكن العامة كالمتنزهات وصالات الألعاب الرياضية.

تقول السلطات إن القيود الجديدة جاءت بسبب الاختلاط بين الجنسين، أو لأن النساء "لا يرتدين الحجاب هناك بشكل صحيح". ينطبق الحظر على تناول الطعام في الهواء الطلق في هيرات فقط، حيث لا تزال هذه الأماكن مفتوحة للرجال.

ونفى باز محمد نذير، نائب رئيس مديرية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هيرات، التقارير الإعلامية التي تفيد بحظر جميع المطاعم على العائلات والنساء، واصفا إياها بالكاذبة.

ونقلت الأسوشيتد برس عن نذير قوله إن القرار ينطبق فقط على المطاعم ذات المساحات الخضراء كالحدائق، والتي يمكن للرجال والنساء الالتقاء بها.

وأضاف "بعد شكاوى متكررة من علماء ومواطنين، وضعنا قيودا جديدة وأغلقنا هذه المطاعم".

من جانبه، قال عزيز الرحمن المهاجر، رئيس مديرية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هيرات: "كانت المناطق هذه المناطق أشبه بمتنزهات، لكنهم أطلقوا عليها اسم مطاعم وكان هناك اختلاط بين الرجال والنساء. الحمد لله تم تصحيح هذا الأمر الآن. كما يقوم مراقبونا بالتفتيش على جميع المتنزهات التي يذهب إليها الرجال والنساء".

ونفى نذير ما تردد عن حظر بيع أقراص المدمجة "دي في دي" للأفلام الأجنبية والبرامج التلفزيونية والموسيقى في الولاية، قائلا إن أصحاب هذه المتاجر وجهت لهم نصائح بعدم بيع هذه المواد لأنها تتعارض مع القيم الإسلامية.

وأضاف نذير أن أصحاب المتاجر الذين لم يلتزموا بالنصيحة رأوا متاجرهم مغلقة في نهاية المطاف.

كما نفى تقارير وسائل الإعلام المحلية التي تفيد بإغلاق مقاهي الإنترنت في هيرات، لكنه قال إن أروقة الألعاب أصبحت الآن محظورة على الأطفال بسبب المحتوى غير المناسب".