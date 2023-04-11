روسيا تتهم أمريكا بالضغط على بعض الدول لتزويد أوكرانيا بالأسلحة

جدة - نرمين السيد - اتهم أعلن مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلى نيبينزيا، الولايات المتحدة وحلفاءها بالضغط على دول أخرى لتزويد أوكرانيا بالأسلحة، واصفًا ذلك بأنه انتهاك للاتفاقيات مع موسكو.





ووفقًا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أكد نيبينزيا - خلال اجتماع لمجلس الأمن عقد على خلفية استمرار تزويد كييف بالأسلحة الغربية، أمس الاثنين - أن عمليات إرسال الأسلحة بشكل سرى إلى مناطق مختلفة عبر دول أخرى "تزيد من تشويه صورة تدفق الأسلحة فى العالم وتقلل من الشفافية فى هذا المجال". وقال إن الولايات المتحدة وحلفاءها يضغطون على دول ثالثة، ويطالبونها بانتهاك مثل هذه الاتفاقيات مع روسيا ودول أخرى من أجل زيادة إمدادات الأسلحة إلى كييف. وأضاف: "أصبحت قضايا السيطرة على توريد الأسلحة التقليدية والمعدات العسكرية ذات أهمية خاصة فى الآونة الأخيرة. لأن المخاطر المرتبطة بانتشارها غير المنضبط ووقوعها فى أيدى المجرمين والإرهابيين من خلال "السوق السوداء" تتزايد بشكل كبير".

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