فرنسا: انتشال جثة سادسة من تحت أنقاض المبنى المنهار فى مارسيليا

جدة - نرمين السيد - واستمرت جهود البحث عن الضحايا مساء أمس الإثنين، وسط حريق مشتعل أسفل الأنقاض كان يعرقل عمليات الإنقاذ.

وفى وقت سابق، تم انتشال الضحايا الخمس الذين عثرت عليهم رجال الانقاذ تحت الأنقاض ونقلوا بعد ذلك إلى معهد الطب الشرعى لإجراء تحاليل تسمح بتحديد هويتهم.

وتتواصل عمليات البحث على مدار اليوم، فقد أعلنت المدعية العامة لمارسيليا أمس، عن وجود ثمانية أشخاص فى عداد المفقودين منذ انهيار المبنى.

وكان رجال الإنقاذ قد أكدوا فى بيان مقتضب فجر الاثنين إنه عثر على "جثتين" تحت الأنقاض من أصل 8 أشخاص فى عداد المفقودين، بعد 24 ساعة من انهيار المبنى السكنى رقم 17 فى شارع تيفولى فى حى "لا بيلين" وسط مارسيليا، ثم تم العثور صباح اليوم على الجثتين الثالثة والرابعة، ومنذ قليل على جثتين آخرين من بين أنقاض المبنى.

وقد وصف الوزير المفوض للإسكان، أوليفييه كلاين، الوضع ب"المأساوى للغاية"، مؤكدا أن الحكومة تقف بجانب مدينة مارسيليا.

وأعلنت مدينة مارسيليا تنكيس الاعلام عن مجلس المدينة اعتبارا من هذا المساء، حدادا على روح الضحايا.

وأكد مجلس المدينة أنه يقف بجانب مواطنى مارسيليا فى هذا الحادث المأساوى.

وكان مبنى سكنى مكون من أربعة طوابق قد انهار بعد انفجار كبير ليل السبت الأحد، وقد انهارت أجزاء من مبنين مجاورين.

وحاول رجال الإطفاء إخماد النيران التى نشبت وتسببت فى عرقلة عمل رجال الإنقاذ فى البحث عن الضحايا. وقد أكدت المدعية العامة أن سبب الانفجار لم يُعرف بعد.

ولاتزال أعمال البحث عن ضحايا آخرين ورفع الانقاض مستمرة حتى اللحظة.