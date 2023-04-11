مستوطنون إسرائيليون يشنون هجمات فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بعد نبأ مقتل مُستوطنة إسرائيلية متأثرة بجراح أصيبت بها يوم الجمعة الماضى فى حادث إطلاق نار أسفر عن مقتل ابنتيها فى الأغوار الشمالية.

وهاجم عشرات المستوطنين سيارات المواطنين الفلسطينيين فى بلدة "تقوع" بمحافظة "بيت لحم" الواقعة إلى الجنوب من القدس المحتلة، ما أدى إلى تضرر عدد منها، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفى المحافظة ذاتها، أغلق مُستوطنون، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلى، المدخل الرئيسى لبلدة الخضر، الواصل بين بيت لحم ومُحافظة الخليل فى جنوب الضفة.

وفى وسط الضفة الغربية، هاجم مستوطنون إسرائيليون سيارات المواطنين الفلسطينيين على الأطراف الشمالية لمحافظة رام الله.

وقال شهود عيان إن عشرات المستوطنين تجمعوا قرب الحاجز العسكرى المُقام على المدخل الشمالى لمدينة البيرة وعلى دوار بلدة "بيتين"، بحماية قوات الاحتلال، وهاجموا سيارات المواطنين الفلسطينيين بالحجارة، ما أدى إلى تضرر عدد منها، بعضها بأضرار كبير.

وهاجم مُستوطنون من مُستوطنتى "حلميش" و"دوليب" المُقامتين على أراضى الفلسطينيين شمال وغرب رام الله، السكان فى القرى المجاورة وقاموا بالاعتداء عليهم.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن عشرات الفلسطينيين أصيبوا بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى، بعد اقتحامها لمُخيم "العروب" فى شمال الخليل.