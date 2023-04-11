حكومة روسيا تحيل إلى بوتين مشروع اتفاق دولى قبل إحالته إلى البرلمان

جدة - نرمين السيد - وذكرت حكومة روسيا، فى بيان نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية،الاثنين، أن مجلس الوزراء الروسى أقر الاتفاق المبرم بين روسيا وقرغيزستان فى موسكو فى 16 أغسطس 2022، لنشر نظام إقليمى موحد للدفاع الجوى بين البلدين، ورفعه إلى رئيس البلاد ليصادق عليه قبل إحالته إلى مجلسى "الدوما" والاتحاد الفيدرالى لتبنّيه النهائى.

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