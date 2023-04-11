قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم مخيم جنين وتعتقل 5 مواطنين

جدة - نرمين السيد - وشن مستوطنون إسرائيليون هجمات على الفلسطينيين فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، أمس الإثنين، بعد أنباء عن مقتل مُستوطنة إسرائيلية متأثرة بجراح أصيبت بها يوم الجمعة الماضى فى حادث إطلاق نار، ما أسفر عن مقتل ابنتيها فى الأغوار الشمالية.

وهاجم عشرات المستوطنين سيارات المواطنين الفلسطينيين فى بلدة "تقوع" بمحافظة "بيت لحم" الواقعة إلى الجنوب من القدس المحتلة، ما أدى إلى تضرر عدد منها، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفى المحافظة ذاتها، أغلق مُستوطنون، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلى، المدخل الرئيسى لبلدة الخضر، الواصل بين بيت لحم ومُحافظة الخليل فى جنوب الضفة.

وفى وسط الضفة الغربية، هاجم مستوطنون إسرائيليون سيارات المواطنين الفلسطينيين على الأطراف الشمالية لمحافظة رام الله.

كما أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى، بعد اقتحامها لمُخيم "العروب" فى شمال الخليل.