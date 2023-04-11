«تايمز»: الهند تعلق المحادثات التجارية مع بريطانيا

جدة - نرمين السيد - وقال مسؤول فى الحكومة البريطانية، إن الهند لا ترغب فى التعامل التجارى مع بريطانيا، وذلك بسبب عدم إدانة تحركات حركة السيخ الانفصالية، "كما أنها ترى أننا لم نهتم بالهجوم على السفارة الهندية فى العاصمة لندن".

وكان مسلحون قد اقتحموا مبنى السفارة الهندية فى العاصمة البريطانية، وأمسكوا بأعلام هندية ممزقة، وتترقب نيودلهى إصدار وزارة الداخلية البريطانية بيانًا رسميا يدين تحركات مجموعات السيخ.

ولفتت "تايمز" إلى أن أكبر العقبات التى تقف أمام اتفاقية التجارة، تتمثل فى رفض بريطانيا إعفاء العمال المهاجرين الهنود من دفع أقساط التأمين، حيث ترى أن تلك الخطوة يمكن أن تشجع البلدان الأخرى على المطالبة بامتيازات مماثلة.

ويكلف هذا الأمر الحكومة البريطانية ما لا يقل عن 500 مليون جنيه إسترلينى سنويا، أى ما يعادل 620 مليون دولار.