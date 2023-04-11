العالم اليوم - قطاع البنوك.. اندماج مرتقب بين "الأهلي العماني" و"ظفار"

انتم الان تتابعون خبر قطاع البنوك.. اندماج مرتقب بين "الأهلي العماني" و"ظفار" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 11 أبريل 2023 11:16 صباحاً - تلقى البنك الأهلي العماني الثلاثاء عرضا غير ملزم من بنك ظفار، ثاني أكبر بنوك السلطنة، بشأن اندماج محتمل.

وذكر البنك الأهلي، في إفصاح للبورصة إن مجلس إدارته سيدرس العرض المقدم وسيعلن عن أي تطورات جوهرية تستجد في هذا الشأن، وتشير التوقعات إلى أن استكمال الدمج قد يتم في النصف الثاني من هذا العام.

عملية الدمج هذه إذا اكتملت سينتج عنها بنكا تتجاوز قيمة أصوله 19 مليار دولار، فبحسب البيانات مالية فأن بنك ظفار يملك أصولا قيمتها 11.2 مليار دولار، بينما تبلغ قيمة أصول البنك الأهلي العماني نحو 7.9 مليار دولار.

قطاع البنوك العماني شهد تحركات سابقة فيما يتعلق بعمليات الاندماج، ففي العام الماضي دخل بنك HSBC عُمان ومنافسه المحلي بنك صحار الدولي في اتفاقية اندماج ملزمة حصلت على موافقة البنك المركزي في فبراير، ليوقع البنكان على اتفاقية الاندماج الملزمة في نوفمبر من ذات العام.

وبالنظر إلى النتائج المالية للبنك الأهلي العماني خلال 2022، فقد شهدت نموا بنسبة 20 بالمئة إلى قرابة 86 مليون دولار، كما ارتفعت موجودات البنك بنسبة واحد بالمئة إلى قرابة 8 مليارات دولار.

كما ارتفعت أرباح بنك ظفار خلال 2022 بنسبة 36 بالمئة إلى 88.7 مليون دولار، وعلى العكس تراجعت موجودات البنك بنسبة 3 بالمئة إلى 11.2 مليار دولار.