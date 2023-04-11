بكين: قضية تايوان شأن داخلى.. ومبدأ الصين الواحدة محل إجماع دولى

جدة - نرمين السيد - وفيما يخص قضية تايوان، قالت السلطات الصينية، إن "أكبر تهديد للسلام فى تايبيه هو الأنشطة الداعية لاستقلالها".

وأضافت فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن "قضية تايوان شأن داخلى، ومبدأ الصين الواحدة محل إجماع دولى".

وكانت وسائل إعلام رسمية فى بكين، قد أعلنت أن الجيش الصينى واصل المناورات حول تايوان أمس الإثنين. وكانت الصين قد أعلنت عند بدء المناورات يوم السبت وقالت إنها ستستمر ثلاثة أيام.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية، إن 70 مقاتلة صينية و11 سفينة حربية، تواجدت فى محيط الجزيرة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتواصل الصين تدريباتها العسكرية لمحاكاة ضرب أهداف فى تايوان، فيما تعتبره تحذيرًا لتايبيه بعد أيام من زيارة رئيسة تايوان تساى إنج ون إلى الولايات المتحدة الأمريكية.