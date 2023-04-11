العالم اليوم - أوكرانيا تستعد لعبور نهر دنيبر وقوات روسية تتقدم في ماريينكا

انتم الان تتابعون خبر أوكرانيا تستعد لعبور نهر دنيبر وقوات روسية تتقدم في ماريينكا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 11 أبريل 2023 12:22 مساءً - كشف مسؤولون موالون لروسيا في مقاطعة خيرسون عن استعدادات تقوم بها القوات الأوكرانية لعبور نهر دنيبر، فيما أعلن القائم بأعمال دونيتسك عن سيطرة القوات الروسية على معقل مهم للقوات الأوكرانية في مدينة ماريينكا.

تفصيلا، قال القائم بأعمال محافظ مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، إن القوات الأوكرانية تتخذ الاستعدادات لعبور نهر دنيبر في منطقة خيرسون، مضيفا أن "محاولاتها محكوم عليها بالفشل".

وأضاف سالدو في تصريح لوكالة نوفوستي: "على الضفة اليمنى لنهر دنيبر، تقوم وحدات العدو بالمناورة وتغيير المواقع والتمويه بمواقع زائفة، ويتم نقل القوات والمعدات الحربية، ويتم تجميع الزوارق. وهناك دلائل على استعدادات لمحاولة عبور نهر الدنيبر مع محاولة إخفاء هذا التحضير".

وأعرب القائم بالأعمال، عن ثقته في أن "العدو بشكل عام، لا يملك في الوقت الراهن، قوات كافية لتنفيذ عبور ناجح لنهر دنيبر".

وقال: "ويتعلق ذلك في المقام الأول، بتوفر المعدات والأسلحة والذخيرة ووسائل الدعم. أما الأفراد فقد حشدوا ما يكفي منهم. الاستفزازات، حتى الكبيرة منها، على نهر دنيبر أو في ليمان ممكنة، لكن محكوم عليها بالفشل".

في الأسبوع الماضي، أشارت وكالة رويترز إلى أن أوكرانيا قامت بإعداد وتجهيز 8 ألوية اقتحام هجومية مما يسمى بالحرس الهجومي.

ووفقا لمؤسس "مجموعة فاغنر" يفغيني بريغوجين، هذه القوة قد تضم ما بين 200 و400 ألف عسكري أوكراني.

القوات الروسية تقضي على 10 جنود أوكرانيين

واليوم الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل نحو 10 جنود أوكرانيين خلال الساعات الـ 24 الماضية، على محور خيرسون، وتدمير مدفعين ذاتي الحركة من طراز "غفوزديكا".

وقال رئيس المركز الصحفي لقوات تجمع "دنيبر" الروسية، أليكسي روليف، لسبوتنيك: "على محور خيرسون، يواصل القوميون الأوكرانيون قصفهم المدفعي للبنية التحتية المدنية للتجمعات السكنية الواقعة على الضفة اليسرى لنهر دنيبر. وكجزء من القصف المدفعي المضاد ألحقت وحدات المدفعية التابعة لمجموعة دنيبر أضرارًا نارية في مواقع أطقم مدفعية العدو في منطقتي فيليتينسكوي وجوفتنيفوي. تم تدمير مدفعيين ذاتي الحركة من طراز "غفوزديكا".

وأضاف، "بلغت خسائر العدو البشرية التي لا يمكن تعويضها نحو عشرة جنود".

القوات الروسية تتقدم في ماريينكا

وفي مقاطعة دونيتسك، أعلن القائم بأعمال المقاطعة الموالية للسلطات الروسية، دينيس بوشلين، أن القوات الروسية سيطرت على مصنع لإصلاح الإطارات في ماريينكا، حيث كانت القوات الأوكرانية تتخذه كمعقل لها.

وقال، في تصريح لوكالة سبوتنيك الروسية ان "مصنع إصلاح الإطارات لا يعد موقعا استراتيجيا، لكنه الخط الدفاعي للقوات الأوكرانية التي كانت متمركزة هناك بجدية وقد تسبب في الكثير من المتاعب للوحدات التابعة لنا، لكنه بات الآن تحت سيطرتنا بالفعل".

وقال المتحدث باسم القوات الموالية لروسيا في دونتسك إنه باتجاه مارينسكي "تعمل القوات الروسية بنشاط لتحرير البلدة"، لافتا إلى أن السلطات الأوكرانية لم تتوقف عن إرسال الدعم العسكري إلى المنطقة، لذلك تم تأخير السيطرة على ماريينكا.

قال مسؤول في السلطات الموالية لروسيا في دونتسك إن القوات الأوكرانية تحاول البقاء في الجزء الغربي من باخموت والتمسك بالسكك الحديدية.

القوات الأوكرانية محاصرة في باخموت

وعلى جبهة باخموت، أشار بوشيلين، في حديث تلفزيوني الى أن "القوات الأوكرانية في الجزء الغربي خلف خطوط السكة الحديدية لا تزال محاصرة هناك، ولا يزال لدى القوات الأوكرانية الفرصة للانسحاب إلى الجزء الغربي من المدينة".

وأضاف: "القوات الروسية تواصل تحركها بثقة إلى الأمام، وتتابع إنجاز عملية تحرير باخموت.. يواصل رجالنا المضي قدما وينجزون عملية تحرير باخموت".

وشدد بوشيلين، على أن القوات الروسية تمكنت من تحسين مواقعها بشكل ملحوظ في اتجاهي مارينسكي وغورلوفكا.

وأعلن بوشيلين أمس الاثنين أن "أكثر من 75% من أراضي باخموت باتت تخضع لسيطرة القوات الروسية، وتدور معارك قوية في الجزء الغربي من المدينة".