العالم اليوم - منطقة اليورو.. تحسن معنويات المستثمرين خلال أبريل

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 11 أبريل 2023 12:22 مساءً - تحسنت معنويات المستثمرين في منطقة اليورو في أبريل بعد انخفاضها فجأة في مارس، لتعاود بذلك مسار التحسن الذي انتهجته في الشهور القليلة الماضية مع ارتفاع تقديرات الظروف الحالية إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عام.

وارتفع مؤشر سنتكس لمنطقة اليورو إلى -8.7 نقطة في أبريل من -11.1 نقطة في مارس ليتجاوز بذلك التوقعات.

كان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا قراءة عند -9.9 نقطة في أبريل.

وقال المؤشر "ما من شك أن اقتصاد منطقة اليورو تجاوز أشهر الشتاء على نحو أفضل من مخاوف الكثيرين في الخريف".

وأضاف أن الشتاء اللطيف وجهود الحفاظ على الطاقة ساهما في الحيلولة دون نقص خطير في الطاقة.

وذكر أن الاستطلاع شمل 1300 مستثمر وأُجري بين 6 و8 أبريل.

كما تراجعت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو في فبراير إلى 3 بالمئة على أساس سنوي، وكانت التوقعات تشير إلى تراجع بنسبة 3.5 بالمئة.

من ناحية أخرى، تسارع النمو الاقتصادي في القطاع الخاص في منطقة اليورو خلال شهر مارس، مسجلاً أعلى مستوياته منذ عشرة أشهر بفضل حيوية قطاع الخدمات، وفق ما أظهر مؤشر فلاش لمديري المشتريات الذي أصدرته وكالة إس إند بي غلوبال الجمعة.

وبلغ المؤشر الذي يتم احتسابه استناداً إلى استطلاع للشركات، 54,1 بالمقارنة مع 52 في فبراير، مسجلاً زيادة للشهر الخامس على التوالي.

ويشير رقم يزيد عن 50 إلى نمو النشاط الاقتصادي، فيما يشير رقم دون هذه العتبة إلى تراجع.