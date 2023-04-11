كوريا الجنوبية: الوثائق الأمريكية المسربة «غير حقيقية»

جدة - نرمين السيد - قال مسؤول أمنى كبير فى كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إن المعلومات التى تضمنتها الوثائق السرية الأمريكية المزعوم تسريبها والتى استندت فيما يبدو إلى مناقشات داخلية بين مسؤولين كبار فى بلاده "غير حقيقية" و"محرفة"، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".





أدلى نائب مستشار الأمن القومى كيم تاى هيو، بتصريحاته لدى مغادرته إلى واشنطن قبل زيارة رسمية يقوم بها الرئيس يون سوك يول إلى الولايات المتحدة يوم 26 أبريل، وشدد على أن تحالف الدولتين لا يزال قويًا.

وظهرت عدة وثائق فى الآونة الأخيرة على وسائل التواصل الاجتماعى تتضمن صورة جزئية ترجع لشهر مضى عن الحرب فى أوكرانيا، ومن بينها وثيقة تتضمن تفاصيل مناقشات داخلية بين مسؤولين كوريين جنوبيين حول الضغط الأمريكى على سول للمساعدة فى تزويد أوكرانيا بالأسلحة.

وقال كيم للصحفيين "يتفق البلدان فى الرأى بأن الكثير من المعلومات المنشورة محرفة"، مضيفًا أن التقرير المتعلق بكوريا الجنوبية "غير صحيح".

ولم يذكر مزيدًا من التفاصيل حول الجزء غير الصحيح من الوثيقة.

وقالت الوثيقة، التى لا تحمل تاريخًا، إن كوريا الجنوبية وافقت على بيع قذائف مدفعية لمساعدة الولايات المتحدة فى إعادة تكوين مخزوناتها، مؤكدة على أن "المستخدم النهائى" يجب أن يكون الجيش الأمريكي. لكن على المستوى الداخلى كان كبار المسؤولين الكوريين الجنوبيين يخشون من أن تحول الولايات المتحدة وجهة تلك القذائف إلى أوكرانيا.

وقالت كوريا الجنوبية إن قوانينها تمنع تزويد الدول المنخرطة فى صراعات بالأسلحة، وهو ما يعنى عدم قدرتها على إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا.

واستند التقرير الأمريكى جزئيًا فيما يبدو إلى معلومات مخابراتية جرى اعتراضها عن طريق الاتصالات، وهو ما يشير إلى أن الولايات المتحدة ربما كانت تتجسس على كوريا الجنوبية، أحد أهم حلفائها.

وقال كيم إن التقارير لن يكون لها تأثير فى تحالف كوريا الجنوبية مع الولايات المتحدة.

وأضاف كيم "الولايات المتحدة هى الدولة صاحبة أفضل قدرات مخابراتية فى العالم وتبادلنا منذ تنصيب (يون) المعلومات فى جميع القطاعات تقريبا".