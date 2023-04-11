مراسلة «القاهرة الإخبارية»: السماح ببدء الاعتكاف فى الأقصى

جدة - نرمين السيد - قالت دانا أبو شمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إن اقتحامات المستوطنين الإسرائيليين انتهت، وأغلقت قوات الاحتلال باب المغاربة أمام المستوطنين، الذين اقتحموا بأعداد غفيرة وصلت إلى 788 مستوطنًا اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، وسط حراسة شرطية مشددة.





وأضافت أبو شمسية، خلال مراسلتها لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه بهذا يكون قد تم إغلاق ملف الاقتحامات تمامًا فى العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، كما سمح الاحتلال ببدء الاعتكاف فى الأقصى.

وتابعت: "على أمل ذلك يجب أن تلتزم الشرطة الإسرائيلية بما أصدرته من إيعازات للجيش ولأركان الجيش، ولم يكن هناك اقتحامات وفق البروتوكول المعمول به؛ ففى العشر الأواخر لا يوجد اقتحامات للمسجد الأقصى المبارك، إلا أنه كان هناك مشاورات وضغوط من مستوطنين وجماعات الهيكل المزعوم على الشرطة أن تمرر هذا اليوم ضمن الاقتحامات الكاملة التى كانت تنوى فعلها، وذلك تزامنا مع عيد الفصح".

وأشارت مراسلة "القاهرة الإخبارية"، إلى أنه "اليوم يدخل عيد الفصح فى نهايته، ومن الساعة 12 ظهرا لا توجد حركة للمستوطنين فى الشوارع، مما ينذر بأنه سيكون هناك هدوء يخيم على العاصمة المحتلة حتى فى هذه العشر الأواخر، إلا أنه بالتزامن مع هذا ما زالت هذه التعزيزات الشرطية موجودة على أبواب المجلس الأقصى".