العالم اليوم - اليوم العالمي لمرض باركنسون.. فرصة لتوحيد الجهود ودعم المرضى

انتم الان تتابعون خبر اليوم العالمي لمرض باركنسون.. فرصة لتوحيد الجهود ودعم المرضى من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 11 أبريل 2023 01:20 مساءً - يحتفي العالم في 11 من أبريل، باليوم العالمي لمرض باركنسون أو ما يسمى بمرض الشلل الرعاش.

ويؤثر هذا المرض في أكثر من 10 ملايين شخص في العالم، وهو يعد من أحد التحديات الصحية التي تصيب فئة كبار السن على وجه الخصوص.

وعلى الرغم من وجود عوامل خطر للإصابة به في سن متقدمة، تشير أبحاث إلى أنه قد يهدد أيضا الفئات الأصغر سنا.

ويركز اليوم العالمي لمرض باركنسون، على ضرورة توحيد الجهود لدعم كل المصابين بهذا المرض عبر التعريف وتقديم الرعاية الطبية والمساعدة للمصابين به.

وفي هذا الإطار، قال استشاري المخ والأعصاب، الدكتور عمرو حسن الحسني: