العالم اليوم - عودة جميع المصافي الفرنسية للعمل بعد إضراب دام شهرا

انتم الان تتابعون خبر عودة جميع المصافي الفرنسية للعمل بعد إضراب دام شهرا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 11 أبريل 2023 01:20 مساءً - استأنفت شركة توتال إنرجيز عملياتها في مصفاة "جونفريفيل" التي تديرها الشركة في شمال فرنسا الثلاثاء، لتصبح آخر مصفاة من بين أربع مصاف محلية تستأنف العمليات بعد إضراب دام شهرا.

وبدأ العمال إضرابا في مواقع توتال إنرجيز في السابع من مارس ضمن احتجاج على مستوى فرنسا رفضا لاعتزام الحكومة رفع سن التقاعد ليصبح 64 عاما مما أثر على العمليات والتسليم من مواقع المستودعات.

وانتهي الإضراب في مصفاة "دونج" في الغرب ومصفاة "لا ميد" بالجنوب في السابع من أبريل فيما بدأت مصفاة "فيزان" في الشرق العودة إلى الخدمة في الرابع من أبريل.

ولم تتأثر محطات البنزين سلبا بالقدر ذاته خلال إضراب مارس مقارنة مع تحرك مشابه في أكتوبر ضد أزمة تكاليف المعيشة عندما أدى إغلاق المصافي إلى نقص في منتج واحد من منتجات الوقود على الأقل في حوالي 31 بالمئة من المحطات الفرنسية.

وكانت شركة توتال إنرجيز قد حققت أرباح قياسية خلال 2022 هي الأعلى في تاريخها، بلغت 20,5 مليار دولار بارتفاع نسبته 28 بالمئة عن 2021، وباستثناء الخسائر المحاسبية المتعلقة بانسحابها من روسيا والبالغة 15 مليار دولار، بلغ صافي ربح الشركة دون العوامل الاستثنائية 36,2 مليار دولار.