لافروف: نتعاون مع كازاخستان فى الطاقة.. وأى قرار نتخذه قائم على مصالح روسيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف لافروف خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الكازاخستانى مراد نورتلو، أوردته قناة "القاهرة الإخبارية"، أننا نتعاون مع كازاخستان لتعزيز الأمن بالمنطقة الأوراسية، مشيرا إلى أن هناك تقدم واضح فى المجالات اللوجستية مع أستانا.

وفيما يخص العملية العسكرية فى كييف، قال لافروف، إن الغرب يحاول هزيمة روسيا فى أرض المعركة، مؤكدا أن أى قرار نتخذه قائم على مصالح روسيا الشرعية.

يشار إلى أن لافروف، التقى اليوم الثلاثاء، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية كازاخستان مراد نورتلو الذى يزور موسكو فى زيارة رسمية، وهذا هو الاجتماع الأول بين وزيرى خارجية روسيا وكازاخستان منذ تعيين نورتلو فى منصب جديد بعد أن ترأس نيابة مجلس الوزراء.