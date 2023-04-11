كازاخستان: روسيا أحد شركائنا الرئيسيين

جدة - نرمين السيد - وأضاف نورتلو، فى مؤتمر صحفى مع نظيره الروسى سيرجى لافروف أوردته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن التعاون الاستراتيجى أولوية لسياسة كازاخستان الخارجية، مؤكدا أن هناك حوار مستمر مع روسيا وإرادة سياسية لحل المشكلات.

وتابع أنه تم بحث سبل حل المشكلات الإقليمية، كذلك تم الاتفاق على تنفيذ مشروع ثقافى روسى بمدينة أستانا.

كما أكد نورتلو أن حجم التبادل التجارى مع روسيا وصل إلى 26.1 مليار دولار، بحسب القناة الإخبارية".

يشار إلى أن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، التقى اليوم الثلاثاء، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية كازاخستان مراد نورتلو الذى يزور موسكو فى زيارة رسمية، وهذا هو الاجتماع الأول بين وزيرى خارجية روسيا وكازاخستان منذ تعيين نورتلو فى منصب جديد بعد أن ترأس نيابة مجلس الوزراء.