ماكرون يصل هولندا فى زيارة محورها أوروبا

جدة - نرمين السيد - واستقبل الملك فيليم ألكسندر وزوجته ماكسيما ماكرون وزوجته بريجيت، وسط مراسم عسكرية فى القصر الملكى فى أمستردام، قبل إقامة حفل استقبال ومأدبة غداء خاصة.

وتعد هذه أول زيارة دولة لرئيس فرنسى إلى هولندا منذ العام 2000، وتأتى بعد زيارة لملك هولندا وزوجته إلى فرنسا فى 2016، وتهدف إلى التقارب بين البلدين منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، ما أعاد خلط أوراق التحالفات داخل الاتحاد.

ومن المنتظر أن يعرض ماكرون رؤيته للسيادة والأمن الأوروبيين على الصعيدين الاقتصادى والصناعى فى كلمة يلقيها بعد ظهر اليوم الثلاثاء فى معهد "نيكسوس" للأبحاث الهولندى فى لاهاى.

وستتضمن الكلمة أيضا مسائل الحكم الذاتى الاستراتيجى بعد دعوة ماكرون الاتحاد الأوروبى إلى عدم "اتباع" الولايات المتحدة والصين فى مسألة تايوان، فقد أثارت التعليقات التى أدلى بها خلال رحلته الأخيرة إلى الصين انتقادات وتساؤلات.

وكان ماكرون قد قال الأحد لصحيفة "ليزيكو" الفرنسية، "لا نريد الاعتماد على الآخرين فى المواضيع الحرجة"، ذاكرا من بينها الطاقة والذكاء الاصطناعى والشبكات الاجتماعية.

ومن المنتظر أن توقع باريس ولاهاى غدا الأربعاء، ميثاقا من أجل الابتكار يتضمن التعاون الثنائى فى مجالات مثل الموصلات والفيزياء الكمية والطاقة.

وبهذه المناسبة، سوف يزور ماكرون مختبرات الفيزياء الكمية فى جامعة أمستردام، ثم يزور مع السيدة الأولى معرض فيرمير فى متحف "ريكميوزيوم" فى أمستردام قبل العودة مساء الأربعاء إلى باريس.