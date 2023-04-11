بالاسماء : تشكيلات في مديرية الأمن العام في الأردن

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 11 أبريل 2023 04:04 مساءً - دوت الخليج :- اجرى مدير الامن العام اللواء عبيدالله المعايطة عدة تشكيلات في المديرية كانت على النحو التالي : عقيد قيس عبدالله جميل الى ادارة حماية الاسرة والاحداث/نائباً . عقيد ركن رافت ابراهيم جميل الى ادارة امن الجسور/مديراً. عقيد سامي صقر العبد الى ادارة مراكز الاصلاح والتاهيل مركز اصلاح تاهيل ارميمين مديراً بالوكالة. عقيد طايل خلف سلامه الى مدير شرطة العقبة /نائباً. عقيد اشرف احمد هلال الى مديرية العمليات والسيطرة . يعين العقيد علاء عبدالله فرحان من مرتب ادارة مراكز الاصلاح والتاهيل مديراً لمركز اصلاح وتاهيل الزرقاء بالوكالة. عقيد علي سلامه فهاد الى مديرية شرطة البلقاء/نائباً . عقيد منير محمود محمد الى قائمة الضباط المؤقتة ويلحق بمديرية شؤون اللاجئين السوريين. عقيد محمد عبدالكريم محمد الى إدارة الإقامة والحدود المساعد للإقامة والحدود. عقيد هيثم نواف عبدالله الى ادارة مراكز الاصلاح والتاهيل مركز اصلاح وتاهيل الموقر١/ نائباً .

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