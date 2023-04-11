العالم اليوم - صندوق النقد يخفض توقعات النمو العالمي إلى 2.8% في 2023

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 11 أبريل 2023 04:17 مساءً - خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي في العام الجاري بشكل طفيف إلى 2.8 بالمئة، وذلك مقارنة مع 2.9 بالمئة في توقعاته الصادرة في يناير الماضي.

جاء هذا الخفض في تقرير صندوق النقد الدولي الجديد حول آفاق الاقتصاد العالمي الذي يصدره بالتزامن مع اجتماعات الربيع في واشنطن.

وخفض الصندوق أيضا توقعاته للنمو العالمي في عام 2024 إلى 3 بالمئة مقارنة مع 3.1 بالمئة في توقعاته يناير الماضي.

وكانت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، توقعت الخميس الماضي، مع انطلاق اجتماعات الربيع لمؤسستها، أن يمر الاقتصاد العالمي بواحدة من أضعف فترات النمو في العقود الأخيرة بحيث لا يتجاوز المعدل 3 بالمئة عام 2023.