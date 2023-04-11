العالم اليوم - روسيا تتأهب للهجوم الأوكراني المضاد بـ "الخندق العملاق"

انتم الان تتابعون خبر روسيا تتأهب للهجوم الأوكراني المضاد بـ "الخندق العملاق" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 11 أبريل 2023 04:17 مساءً - ذكرت تقارير إعلامية أن القوات الروسية وصلت إلى مراحل متقدمة من حفر خندق عملاق بطول 72 كيلومترا في جنوبي أوكرانيا، تحسبا لهجوم مضاد تسعى كييف لشنه، ويعتقد أنه وشيك.