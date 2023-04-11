العالم اليوم - رغم انتهاء المناورات.. الصين تواصل تدريباتها "القتالية"

انتم الان تتابعون خبر رغم انتهاء المناورات.. الصين تواصل تدريباتها "القتالية" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 11 أبريل 2023 04:17 مساءً - على الرغم من إعلانها، يوم الاثنين، إنهاء مناوراتها العسكرية التي استمرت 3 أيام في محيط تايوان، ذكرت وسائل إعلام صينية إن السفن الحربية الصينية، اليوم الثلاثاء إجراء، "تدريب قتالي" في المياه حول تايوان.