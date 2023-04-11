فاجنر الروسية: أكثر من 80% من باخموت تحت سيطرتنا

جدة - نرمين السيد - وكان الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، قد أعلن فى وقت سابق، أن الوضع فى باخموت ملتهب للغاية. يشار إلى أن الشهر الأول من عام 2023 شهد دخول قوات العمليات المظلية الروسية المتخصصة فى القتال القادرة على التعامل فى المناطق الجغرافية بـ"باخموت". وواصلت القوات المظلية السيطرة على المناطق الشمالية ومناجم الملح فى منطقة سوليدار، وبدأت تتوسع لتنجح فى قطع أهم طريق استراتيجى.

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