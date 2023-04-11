زلزال وبركان يضربان جزيرة روسية في نفس الوقت

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 أبريل 2023 04:24 مساءً - وقع زلزال بقوة 5.8 درجات على مقياس ريختر، بالقرب من مدينة بيتروبافلوفسك كامتشاتسكى الروسية.

وأفاد مركز رصد الزلازل في الأكاديمية الروسية للعلوم، في شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية، بأن الزلزال وقع على بعد 51 كلم من مدينة بيتروبافلوفسك - كامتشاتسكي، قرابة الساعة 23:39 بالتوقيت المحلي(14:39 بتوقيت موسكو)، وعلى عمق 89 كيلومترا.

وفي وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء الـ 11 من أبريل، بدأ ثوران بركان شيفلوتش في كامتشاتسكي، ما تسبب بتغطية عدة قرى في شرق شبه الجزيرة بسحابة من الرماد.

ووفقا لـ وزارة الطوارئ الروسية، يمكن أن تصل سحابة الرماد إلى بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي، التي تقع على بعد 450 كيلومترا من بركان شيفلوتش، ووفقا للعلماء يعتبر سقوط الرماد في قرية كليوتشي الأكبر منذ 60 عاما.

وقال فريق الاستجابة للثورات البركانية في شبه جزيرة كامتشاتكا إن بركان "شيفيلوتش" ثار في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء مرسلا عمودا هائلا من الرماد مما يشكل تهديدا متزايدا للحركة الجوية.

وبحسب صور وفيديوهات للرماد البركاني، فقد وصل ارتفع الرماد، الذي غطى الثلوج، في بعض القرى إلى أكثر من 8 سنتيمترات، فيما قال فريق الاستجابة للثورات البركانية إن "النشاط البركاني المستمر قد يؤثر على الحركة الجوية الدولية والطائرات التي تحلق على ارتفاع منخفض".

وقال فرع المساحة الجيوفيزيائية بالأكاديمية الروسية للعلوم على تطبيق تلجرام إن سحابة الرماد التي أعقبت ثورة البركان تتجه ناحية الغرب والجنوب وتغطي مساحة طولها 400 كيلومتر وعرضها 270 كيلومترا.

وأشارت تقارير إعلامية روسية إلى أن السحابة لا تزال مستمرة في الانتشار، وفقا لرويترز.

وقال رئيس بلدية منطقة أوست كامتشاتسكي أوليغ بوندارينكو، في منشور على تلغرام، إن السلطات المحلية أغلقت المدارس وأمرت السكان في القرى القريبة بالبقاء في منازلهم.

وأضاف بوندارينكو أن ثورة البركان بدأت الساعة 6:31 صباحا بالتوقيت المحلي وأن الرماد يتساقط على قرى محلية من بينها قرية كلوتشي، حيث بلغت طبقة الرماد 8.5 سنتيمتر حسبما أفاد تقرير لوكالة تاس نقلا عن معهد علوم البراكين والزلازل،