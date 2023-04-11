نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بالصور : القبض على 9 تجار مروجين للمخدرات في الاردن على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 11 أبريل 2023 05:01 مساءً - دوت الخليج :- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات واصلوا حملاتهم المكثّفة لملاحقة أشكال التعامل بالمواد المخدرة كافة، إذ تم التعامل خلال الأيّام الماضية مع ثماني قضايا نوعية ضبط خلالها تسعة تجّار مروجين للمخدرات وضبط بحوزتهم ما يحوزونه من مواد مخدرة .

وفي أبرز القضايا وبعد جهود استخبارية امتدّت لشهور تمكّن فريق مداهمة وتحقيق من مداهمة وإلقاء القبض على شخص يُعد من أخطر تجار المخدرات في البادية الشمالية بعد أنْ تم تحديد مكان وجوده وضبط بحوزته 22 الف حبة مخدرة اضافة الى 75 كفاً من مادة الحشيش المخدرة .

كما ودوهم في احدى مناطق البادية الشمالية مكان وجود أحد مروجي المخدرات وضبط بحوزته سبعة كفوف من الحشيش و 1000 حبة مخدرة .

وفي محافظة الكرك تمت متابعة شخص من المشبوهين بقضايا المخدرات بعد ورود معلومات عن قيامه بنقل كمية كبيرة من المخدرات بواسطة مركبته ، إذ جرى إيقافه وإلقاء القبض عليه وضبط بحوزته 14 كف حشيش وسلاح ناري .

وفي لواء الرمثا أُلقي القبض على احد تجار ومهربي المخدرات بعد مداهمته وضبط بحوزته 1 كغم من مادة الكريستال المخدرة .

فيما تم التعامل في محافظة العاصمة مع أربع قضايا في مختلف مناطق عمان ضبط خلالها خمسة تجار مروجين أبرزها كان ضبط ما يقارب 1 كغم من مادة الكوكايين مع احد التجّار في القضية الاولى ، فيما دوهمت شقة استخدمها شخصان مكاناً لترويج المخدرات وضبط بحوزتهما 12 كف حشيش و 1000 حبة مخدرة ، وضبط في القضية الثالثة مروج وضبط بحوزته 7 كفوف حشيش وكمية من الحشيش المخدرة ودوهم في القضية الاخيرة مكان احد المروجين وضبط بحوزته 7 كفوف حشيش و 1000 حبة مخدرة .

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