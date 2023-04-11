العالم اليوم - روسيا تلجأ إلى استدعاء المطلوبين للتجنيد عبر "الإنترنت"

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 11 أبريل 2023 05:14 مساءً - أقرّ مجلس النواب الروسي (الدوما) بالإجماع الثلاثاء استحداث نظام إلكتروني توجّه عبره أوامر استدعاء المطلوبين للتجنيد الإجباري، في إجراء من شأنه أن يسهّل عملية استدعاء المجنّدين في خضمّ الهجوم الروسي على أوكرانيا.

ووافق النوّاب بالإجماع على مشروع القانون في القراءة الثانية، المرحلة الأهمّ في النظام التشريعي الروسي، ومن ثم في القراءة الثالثة.

وقال مجلس الدوما (الغرفة الثانية في البرلمان الروسي) في بيان إنّ "التغييرات تنصّ على رقمنة نظام السجلّ العسكري".

مشكلة التسليم باليد

حالياً تُسلَّم أوامر استدعاء المطلوبين لخدمة العلم باليد. ومن هنا كان العديد من الشبّان الروس المطلوبين لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية يتهرّبون من تسلّم هذه الاستدعاءات سواء عبر تجاهلها أو تغيير مكان سكنهم أو حتّى مغادرة البلاد.

وقف التهرب

وبموجب التشريع الذي أقرّه مجلس الدوما سيصبح ممكناً تلقّي أمر التعبئة إلكترونياً، عبر البوابة الرقمية للخدمات العامة الروسية.

وهناك ملايين الرجال الروس المسجّلين على هذه البوّابة الإلكترونية والذين يمكن تالياً استدعاؤهم للتجنيد الإجباري عبرها.

وفي بيانه أوضح مجلس الدوما أنّه بموجب الآلية الجديدة يُعتبر متهرّبا من أداء خدمة العلم كل شخص مطلوب للخدمة العسكرية الإلزامية "إذا رفض استلام أمر استدعائه أو إذا تعذّر الوصول إليه".

وهناك ملايين الرجال الروس المسجّلين على هذه البوّابة الإلكترونية والذين يمكن تالياً استدعاؤهم للتجنيد الإجباري عبرها. وفي بيانه أوضح مجلس الدوما أنّه بموجب الآلية الجديدة يُعتبر متهرّبا من أداء خدمة العلم كل شخص مطلوب للخدمة العسكرية الإلزامية "إذا رفض استلام أمر استدعائه أو إذا تعذّر الوصول إليه". وينصّ القانون الروسي على السجن لفترة طويلة لمن يتهرّب من الالتحاق بالجيش.

موجة ثانية من التعبئة؟