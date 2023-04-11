العالم اليوم - وزير الدفاع الإسرائيلي: مقتل مسلحين فلسطينيين فرب مستوطنة

انتم الان تتابعون خبر وزير الدفاع الإسرائيلي: مقتل مسلحين فلسطينيين فرب مستوطنة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 11 أبريل 2023 05:14 مساءً - قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، إن جنودا إسرائيليين قتلوا مسلحين فلسطينيين اثنين بالرصاص بعدما فتحا النار على موقع تابع للجيش قرب مستوطنة يهودية في الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت رويترز عن المسؤول الإسرائيلي قوله في بيان "حالت عمليتهم الناجحة دون شن هجوم على المواطنين الإسرائيليين". كان الجيش الإسرائيلي قد قال في وقت سابق إن قواته تمكنت من "تحييد" مسلحين اثنين.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر وزير الدفاع الإسرائيلي: مقتل مسلحين فلسطينيين فرب مستوطنة .. في رعاية الله وحفظة