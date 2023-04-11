روسيا تعلن سقوط طائرة فى مطار بيلجورود

جدة - نرمين السيد - وذكرت هيئة الطوارئ الروسية اليوم الثلاثاء، أن المسيرة سقطت بعد ظهر أمس الإثنين، وألحقت أضرارا طفيفة بسياج المطار دون وقوع إصابات فى الأرواح.
يُشار إلى أنه تم إغلاق مطار بيلجورود منذ انطلاق العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا فى 24 فبراير 2022، بموجب نظام تقييد حركة الطيران فى جنوب روسيا ووسطها، كما تتعرض مقاطعة بيلجورود لقصف متكرر من قبل القوات الأوكرانية، حيث فُرض فى جميع أراضى المقاطعة مستوى عال من التهديد الإرهابى.
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