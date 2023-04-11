مقتل 4 جنود إثر هجوم مسلح في باكستان

مقتل 4 جنود إثر هجوم مسلح في باكستانلقي أربعة من رجال الشرطة مصرعهم في تبادل لإطلاق النار مع مقاتلين في جنوب غرب باكستان.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الشرطة المحلية قولها إن مسحلين ينتمون إلى حركة طالبان باكستان أطلقوا النار قبيل الفجر على عناصر من الشرطة في كوشلاك، التي تبعد نحو عشرين كيلومترا عن كويتا عاصمة إقليم بلوشستان.

وقال المسؤول البارز في الشرطة المحلية محمد زهيب للوكالة إن "المسلحين أطلقوا النار على مجموعة شرطيين من مبنى، فقتلوا أربعة".

وأضاف أن "إرهابيا قتل أيضا في تبادل إطلاق النار، وفر الآخرون".

ولقي أربعة أشخاص على الأقل مصرعهم أمس الاثنين،في هجوم بعبوة ناسفة وضعت في دراجة نارية وتم تفجيرها عن بعد في سوق مزدحمة في كويتا.