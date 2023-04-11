السيول تجرف آلية عسكرية أردنية في وادي عربه

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 11 أبريل 2023 08:07 مساءً - دوت الخليج :- صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي أنه في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء أمس الإثنين، جرفت السيول آلية عسكرية أثناء الواجب الرسمي لاحدى وحدات حرس الحدود التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية في منطقة وادي عربه أثناء تفقد الوظائف على الواجهة الحدودية.
ووضح المصدر أن السيول المفاجئة جرفت وسحبت الآلية وبداخلها مسؤول الآلية وسائقها، مبيناً أن مجموعات البحث والتفتيش والإنقاذ من المنطقة العسكرية الجنوبية مسندة بطائرات من سلاح الجو الملكي ومجموعات من الدفاع المدني لم تتمكن من الوصول لمكان الآلية، نظراً لصعوبة التضاريس، وغزارة الامطار حيث قاموا بتمشيط المنطقة سيراً على الأقدام، وأسفرت عمليات البحث والتفتيش لغاية هذه اللحظة عن العثور على الآلية وسائقها.
وأكد المصدر أن عمليات البحث والتفتيش مستمرة للبحث عن مسؤول الدورية، مؤكداً أنها ستقوم بتزويد المعلومات حال ورودها أولاً بأول، بعد التأكد من تطورات الأحداث على الأرض، مشيراً إلى أن القوات المسلحة الأردنية هي المصدر الوحيد للأخبار المتعلقة بها.
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