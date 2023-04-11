العالم اليوم - مجلس التعاون الخليجي يبحث إمكانية عودة سوريا للجامعة العربية

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 11 أبريل 2023 08:20 مساءً - دعت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لحضور اجتماع، يوم الجمعة المقبل، في مدينة جدة لتبادل وجهات النظر حول إمكانية عودة سوريا إلى جامعة الدولة العربية، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية (فرانس برس).

وأعلنت وزارة الخارجية القطرية، الثلاثاء، أنها تلقت دعوة من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لحضور اجتماع الجمعة بمدينة جدة السعودية.

ونقلت "فرانس برس" عن المتحدث باسم لخارجية القطرية ماجد الأنصاري قوله في إيجاز صحافي بمقرّ الوزارة بالدوحة، إن الهدف الأساسي من "هذا الاجتماع التشاوري" الذي تشارك فيه دول الخليج، إضافة إلى الأردن ومصر والعراق، هو "التباحث حول الوضع في سوريا".

وأشار المسؤول القطري، وفق "فراس برس" إلى أن "هناك تطورات كثيرة فيما يتعلق بالوضع في سوريا وفي وجهات النظر العربية تجاه عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية".

ولم تؤكد الأمانة العامة لمجلس التعاون بعد تنظيمها الاجتماع.

وبشأن مشاركة العراق في قمة الرياض، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية لوكالة فرانس برس إن مسألة مشاركة بغداد في الاجتماع قيد الدرس حاليًا.

ولفت إلى أن الموقف القطري لم يتغيّر موضحًا أن أي تغيير في الموقف من سوريا "مرتبط أساسًا بالإجماع العربي وبتغير ميداني يحقق تطلعات الشعب السوري".