عاجل.. القاهرة الإخبارية: مقتل شخص وإصابة 3 فى إطلاق نار بواشنطن

جدة - نرمين السيد - وتزايدت أعمال العنف فى أمريكا، باستخدام الأسلحة النارية، حيث أعلنت شرطة ولاية كنتاكى الأمريكية، أمس الاثنين، إصابة رجلى شرطة حادث إطلاق النار فى لويفيل.

وأوضحت شرطة كنتاكى، مقتل منفذ إطلاق النار فى لويفيل على يد قوات الشرطة، مشيرة إلى أن مطلق النار ربما على صلة بالبنك الذى وقع الحادث أمامه.

وخلّف هجوم شنه رجل مسلح، الإثنين، فى قاعة مؤتمرات بأحد بنوك مدينة لويفيل فى ولاية كنتاكى الأمريكية، 5 قتلى و6 جرحى، قبل أن توقفه الشرطة وترديه قتيلًا.