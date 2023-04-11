العالم اليوم - أماكن العمل تهيمن على حوادث إطلاق النار في أميركا.. لماذا؟

انتم الان تتابعون خبر أماكن العمل تهيمن على حوادث إطلاق النار في أميركا.. لماذا؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 11 أبريل 2023 10:19 مساءً - يعد حادث إطلاق النار في بنك لويزفيل بولاية كنتاكي، يوم الاثنين، أحدث إطلاق نار جماعي مرتبط بمكان العمل في الولايات المتحدة على مدار الستين عامًا الماضية، وفقًا لبيانات مشروع عنف الأسلحة النارية.

هجوم المصرف في وقت سابق الاثنين، قتل أربعة أشخاص بالرصاص، وأصيب 6 آخرون، في هجوم وقع على مصرف بوسط مدينة لويفيل بولاية كنتاكي.

قالت الشرطة إن مطلق النار قُتل في مكان الحادث، لكن لم يتضح ما إذا كانت وفاته بسبب نيران الشرطة، أم أنه هو الذي أصاب نفسه بالرصاص.

نقلت وكالة رويترز عن بول همفري نائب رئيس شرطة لويفيل إن مطلق النار موظف حالي أو سابق بالبنك. مكان العمل الحالي أو السابق وجد "مشروع العنف" ، وهو مركز أبحاث غير حزبي وغير هادف للربح يموله المعهد الوطني للعدالة الأميركي ، أن أماكن العمل الحالية أو السابقة للجناة كانت أكثر المواقع شيوعًا لعمليات إطلاق النار الجماعية، والتي تعرفها المنظمة على أنها أربعة أشخاص أو أكثر قتلوا بسلاح ناري. تسلسل الحوادث قالت المنظمة "تم إطلاق النار على معظم منفذي إطلاق النار".

بين عامي 1966 و2021، تم تنفيذ 53 عملية إطلاق نار في مكان العمل في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وفقًا لمشروع العنف. وقالت المنظمة إن هذا يمثل أكثر من 30 % من 188 عملية إطلاق نار جماعي تم تسجيلها خلال تلك الفترة.

كان ثاني أكثر المواقع شيوعًا لعمليات إطلاق النار الجماعي في مواقع البيع بالتجزئة، والتي مثلت 16.9 % من جميع عمليات إطلاق النار الجماعية المسجلة.

الموقع الثالث الأكثر شيوعًا هو المطاعم والحانات، والتي مثلت 13.4 % من جميع عمليات إطلاق النار الجماعية المسجلة، وفقًا لمشروع العنف. لماذا تقع الجرائم في أماكن العمل؟ الدافع الأكبر وراء الحوادث هو قضية متعلقة بالتوظيف، مثل إنهاء الخدمة، والتي شكلت 70 % من حوادث إطلاق النار الجماعية المسجلة في مكان العمل. ضحايا العنف عندما يتعلق الأمر بضحايا العنف المرتبط بمكان العمل، وجدت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن 392 عاملاً أميركياً كانوا ضحايا جرائم القتل في مكان العمل في عام 2020. ما يقرب من "30 % من ضحايا جرائم القتل في مكان العمل كانوا يؤدون مهام متعلقة بالتجزئة مثل رعاية مؤسسة البيع بالتجزئة أو انتظار العملاء"، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض.

جمعت الوكالة بيانات من مكتب إحصاءات العمل ووجدت أن "20،050 عاملاً في القطاع الصناعي الخاص تعرضوا لصدمة من العنف غير المميت في مكان العمل في عام 2020."

ومن بين المصابين في هذه الحوادث، 73 % من الإناث، و22% احتاجوا إلى قضاء 31 يومًا أو أكثر بعيدًا عن العمل للتعافي.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر أماكن العمل تهيمن على حوادث إطلاق النار في أميركا.. لماذا؟ .. في رعاية الله وحفظة