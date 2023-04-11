العالم اليوم - بالثلاثة.. سيتي يضع قدما في نصف نهائي دوري الأبطال

انتم الان تتابعون خبر بالثلاثة.. سيتي يضع قدما في نصف نهائي دوري الأبطال من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 11 أبريل 2023 11:16 مساءً - قطع مانشستر سيتي الإنجليزي شوطا كبيرا نحو بلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك باكتساحه ضيفه بايرن ميونيخ الألماني بثلاثية نظيفة، الثلاثاء، في ذهاب ربع النهائي.

ويدين سيتي بالفوز الكبير الذي سيجعله يخوض لقاء الإياب الأربعاء في ميونيخ بأريحية كبيرة، إلى الإسباني رودري (27) والبرتغالي برناردو سيلفا (70) والنرويجي إرلينغ هالاند (76) الذين سجلوا الأهداف الثلاثة.

وتقاسم الفريقان الانتصارات في 6 مباريات جمعتهما في دور المجموعات، لكنها المواجهة الأولى بينهما في الأدوار الإقصائية في مسابقة أحرز لقبها البافاري 6 مرات آخرها عام 2020، فيما يلهث سيتي وراء لقبه الأول.

ووضعت هذه المواجهة المدرب الإسباني لسيتي جوزيب غوارديولا ضد الفريق الذي دربه بين عامي 2013 و2016، وأحرز معه لقب الدوري الألماني 3 مرات وكأس العالم للأندية.

كما أن غوارديولا، المتوج باللقب مدربا مع برشلونة الإسباني في 2009 و2011، وقف في وجه المدرب الجديد لبايرن توماس توخل الذي حرمه المجد القاري في نهائي 2021، عندما كان على رأس الإدارة الفنية لتشلسي الإنجليزي (1-0).