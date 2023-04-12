أوكرانيا تبحث مع إيطاليا المساعدات العسكرية الجديدة

جدة - نرمين السيد - ناقش وزيرا خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا، ونظيره الإيطالى أنطونيو تاجانى، خلال محادثة هاتفية اليوم الثلاثاء، المساعدة العسكرية الجديدة التى يمكن أن تقدمها روما إلى كييف.





وقال كوليبا فى تغريدة على تويتر: "تحدثت اليوم مع نظيرى الإيطالى أنطونيو تاجانى. ناقشنا المساعدة الجديدة التى يمكن أن تقدمها إيطاليا لتأمين انتصار أوكرانيا على روسيا". يذكر أن مجموعة من حوالى 20 جنديًا أوكرانيًا أكملوا برنامجًا تدريبيًا على نظام الدفاع الصاروخى سامب / تى فى إيطاليا فى 20 مارس، ومن المتوقع أن يتم تسليم النظام إلى أوكرانيا هذا الربيع.

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