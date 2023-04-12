استشهاد فلسطينيين وإصابة ثالث برصاص الاحتلال

جدة - نرمين السيد - وأعلن الهلال الأحمر الفلسطينى - فى بيان مُقتضب أمس الثلاثاء- أن فلسطينيين اثنين أصيبا برصاص الاحتلال وأن طواقمه نقلت شابًا مصابًا بالرصاص فى الكتف إلى مُستشفى رفيديا الحكومى للعلاج.. فيما منعت قوات الاحتلال سيارة الإسعاف من الاقتراب من الإصابتين الأخريين.

من جهتها، قالت إذاعة جيش الاحتلال إنه تم إحباط مُحاولة لتنفيذ عملية كبرى، وجرت مُصادرة قطعة سلاح من طراز "إم 16" ومسدس كان بحوزة الفلسطينيين الاثنين اللذين تم تحييدهما قرب نابلس.

ونقلت صحيفة "يديعوت آحرونوت" الإسرائيلية، عن الجيش قوله إن فلسطينيا ثالثا أصيب بجروح، ولكنه تمكن من الهرب.